Premier League: Ecco le possibili date della ripresa

Il 13-14 giugno la Premier dei dubbi

Inghilterra i club non sanno quando potranno riaprire gli allenamenti. Per ora in Inghilterra si parla solo di date. Protocolli, aspetti sanitari, legali ed assicurativi, stadi, logistica, confronti con i calciatori sul problema dei contratti che scadono il 30 giugno… tutto in subordine. Di concreto ci sono solo le date per un possibile via: il fine settimana del 13-14 giugno. Ma è tutto da verificare: per cominciare, manca l’ok del governo. Ma, dicono dalla Premier League, l’importante è non trovarsi impreparati quando arriverà il via libera. E un “via” nel fine settimana del 13 giugno permetterebbe di finire non solo il campionato ma anche la FA Cup e di completare il tutto entro il 31 luglio, rispettando anche la direttiva dell’UEFA che vorrebbe chiudere Champions ed Europa League entro fino agosto. Fonte: CdS