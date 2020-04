Politano, Petagna e Insigne, le certezze per l’attacco azzurro

In attesa di avere risposte sul futuro di Mertens e Milik, i loro destini saranno decisivi per il futuro del club azzurro, tre invece sono certi di giocare nel Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport si trattano di: Politano, Insigne e Petagna. Sul primo al 95% dovrebbe restare, a meno di variabili che il mercato non può prevedere, però Gattuso ci crede. Stesso discorso vale per Insigne che ha il contratto in scadenza nel 2022, però è il punto di forza della squadra partenopea. Infine Petagna, l’ormai ex Spal sarà l’acquisto per il reparto offensivo e dovrà continuare il percorso di crescita con il Napoli, in attesa di conoscere il suo partner.

La Redazione