Napoli, offerto il rinnovo a Milik ma il polacco attende prima di capire una situazione

Negli ultimi giorni Arek Milik sembra molto più vicino all’addio. Il Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli ha proposto il rinnovo di contratto a 4 milioni netti all’anno. Il polacco ha mercato, seguito in Inghilterra, in Germania e anche in Italia, con la Juventus che ha fatto un sondaggio. Milik però prima di rifiutare il rinnovo aspetta cosa accadrà con Mertens, perché qualora il belga dovesse andar via, si aprirebbe uno scenario importante che cambierebbe la decisone sul suo addio.