Mirko Calemme: “Fabian Ruiz? Un accordo in “stile” Lavezzi”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante “Punto nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto il corrispondente italiano di As Mirko Calemme sul mercato del Napoli. “Milik? Ho parlato con Pantak ed ha confermato le indiscrezioni di cui abbiamo parlato. A Pantak hanno dato un po’ fastidio – considerandole irrispettose – voci sul fatto che il giocatore avesse già un accordo con la Juventus. Sicuramente Milik è nel mirino di bianconeri, anche per il fatto che ad allenarla è Sarri, ma per ora non ci sono stati contatti col suo agente. Anzi, ci ha detto che i contatti ci sono col Napoli per provare a rinnovare. C’era l’intesa sullo stipendio, ma l’entourage non voleva che la clausola superasse i 60-70 milioni, mentre il Napoli puntava ad oltre 100. Jovic al Napoli per Fabian? Il Real Madrid non vuole cederlo, ma che possa essere inserito in una trattativa non lo escludo. Il Napoli valuta molto Fabian ed il suo agente ha dichiarato che il rinnovo non è saltato, ma che avevano già deciso col club azzurro di riparlarne a fine stagione. Il Napoli tenterà un accordo stile Lavezzi, tenendoselo per un ultimo anno, al termine del quale giocherà un Europeo da protagonista e, eventualmente, vendendolo al massimo del valore, cosa impossibile in questo mercato in crisi. Callejon? Al momento la soluzione più probabile è l’addio perché ci sono offerte dalla Spagna e le parti non si sono più incontrate, ma il suo agente non ha escluso che ci siano nuovi contatti nei prossimi mesi, confermando la volontà di De Laurentiis di rinnovare il suo contratto. Tanto dipenderà dall’esito delle ultime gare della stagione, se sarà possibile giocarle”.

La Redazione