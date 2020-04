Mertens e la sua decisione tengono in ansia Napoli

Il futuro di Milik e quello di Mertens sono inevitabilmente legati ad un doppio filo e condizionano e non poco le scelte strategie del Napoli. Il club azzurro ha già acquistato Petagna dalla Spal, però attende la risposta dagli altri due bomber. Se per il polacco c’è da attendere l’incontro, ma non mancano le pretendenti in Europa, Mertens invece deve ancora dare una risposta. In un primo momento sembrava molto vicino l’accordo, ma poi la pandemia sembra aver cambiato alcune situazioni. Inter, Chelsea e Monaco interessato al calciatore, però non ha ancora deciso. Se mai dovesse non rinnovare Mertens, si riaprirebbe il discorso per Milik, un nodo sottile che prima o poi andrà al pettine in casa Napoli.

La Redazione