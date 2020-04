Maria Mazza sul Napoli: “Ora ci sono altre mancanze ed altre priorità”

La mancanza si sente e si ricorre al passato. Quello registrato, quello proposto dai social, insomma viene in soccorso il Napoli di qualche tempo fa. E’ questo l’ antidoto proposto da Maria Mazza. «Il Napoli orienta le nostre vite, parliamo quasi solo di calcio. Ora però abbiamo mancanze ben più gravi, come la nostra libertà. La priorità adesso è far ripartire le nostre vite, anche se non nascondo che proprio l’altra sera il mio compagno guardava in tv un vecchio Napoli-Juve e io sono stata con lui a riemozionarmi per una vecchia vittoria». La partita più importante, ora, non si gioca più al San Paolo.

Il Mattino