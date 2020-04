Liga: Ecco le date per la ripresa degli allenamenti e del campionato

NELLA STESSA DIREZIONE

Gli accordi non si chiudono qui. Il patto globale, infatti, porterà anche alla redazione di un codice di condotta del calcio, che dovrà essere applicato agli alti dirigenti, agli amministratori dei club e agli agenti. Nelle intenzioni, il testo dovrà costituire un punto di riferimento anche per tutte le altre discipline sportive professionistiche del Paese. Oltre che per la capacità di aver ricondotto Tebas e Rubiales a remare nella medesima direzione, con il suo intervento diretto la presidente del Consiglio dello Sport, che fa a capo al Ministero della Cultura e dello Sport, ha reso evidente l’appoggio del Governo alla ripartenza del calcio spagnolo e delle altre discipline. Sempre più probabile il ritorno agli allenamenti a partire dal termine dello stato d’allerta, fissato per il 9 maggio, e la ripresa della Liga tra il 5 e il 12 giugno. Fonte: CdS