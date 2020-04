L’Everton di Ancelotti è sempre sulle tracce di Lozano

Il Napoli si augurava che l’investimento per Lozano fosse propizio, del resto 50 milioni sono tanti e le aspettative erano diverse. Sarà stato il non ambientamento con l’ambiente, oltre ai problemi tattici, ma il messicano ha dato davvero poco alla causa azzurra. Senza dimenticare che da quando c’è Gattuso, l’ex Psv Eindoven ha davvero giocato il minimo, se non 70 minuti contro il Perugia. Le pagine odierne del CdS mettono sempre in evidenza dell’interesse dell’Everton di Ancelotti, ma al momento l’offerta è molto bassa. La società di De Laurentiis non ci vorrebbe rimettere una minusvalenza, se dovesse aumentare e di tanto, allora se ne potrebbe parlare.