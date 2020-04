Jorginho, dal centrocampo al “centro” dello scandalo hot

Dal centro della mediana, al centro delle “chiacchiere”. E’ il momento del gossip per l’ex azzurro Jorginho che si ritrova invischiato in un bel po’ di voci scandalistiche. Messaggi hot alla interprete del club (Chelsea), alla relazione extraconiugale che porterebbe alla separazione dalla moglie Natalie. In realtà, dalle foto sul profilo del brasiliano in quarantena, emerge ancora un quadretto familiare piuttosto sorridente. Ma si sa, tutto può essere. Fatto sta che il Sun sembra davvero averlo messo nel mirino. Stando a quello che scrivono, Jorginho avrebbe mandato messaggi erotici alla sua interprete. A scoprire il tutto sarebbe stato il compagno della donna. Anche perché in Inghilterra sono molto particolari: non fanno nulla per nascondere i tradimenti subiti. Anzi, appena possono chiamano e li raccontano: «Ero a letto e l’iPad della mia compagna stava suonando. Ho visto un sacco di messaggi tra lei e Jorginho. Si stavano mandando messaggi davanti a me. Sono tornato indietro e c’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella sua camera d’albergo. Jorginho le ha chiesto anche se preferisse il sesso selvaggio o il sesso romantico». L’ex fidanzato deluso di lei, ha deciso di rendere pubblico il tutto: «Jorginho ha rovinato lamia relazione»

Il Mattino