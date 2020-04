In attesa dell’incontro per il rinnovo, mezza Europa vuole Milik

Ieri sera l’agente di Arek Milik David Palek ha parlato del futuro del suo assistito che fino a prova contraria è ancora a Napoli. “Ho letto di diverse notizie di mercato, ma sono rumors che personalmente sono irrispettosi verso il Napoli. Il Coronavirus non ci consente di incontrare il d.s. Giuntoli per discutere del rinnovo. Quando sarà possibile ci siederemo per parlarne. Dovessimo non accordarci, ci guarderemo incontro”. Bisogna capire se sono parole di circostanza, o c’è ancora qualcosa di vero. Secondo il Corriere dello Sport mezza Europa vuole il polacco. In Germania piace al Borussia Dortmund, Shalke 04 e Lipsia, in Spagna Atletico Madrid, Valencia e Siviglia e in Italia Milan e Juventus. Il giocatore però non si svende come disse un paio di settimane fa Giuntoli, fu pagato 30 milioni e perciò bisognerà davvero tirarne fuori molti per convincere il Napoli a cedere il bomber che comunque ha una discreta media realizzativa.

La Redazione