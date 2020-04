Giuseppe Conte (pres. Consiglio): “Mascherine e distanza obbligatori fino all’arrivo del vaccino”

Quest’oggi durante l’intervento in Senato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto sulle prossime strategie del Governo per quanto concerne la fase 2 che molto probabilmente verrà applicato dal 4 Maggio. Obbligatorio il distanziamento e l’uso della mascherina fino a quando non arriverà il vaccino che debellerà una volta e per tutto il Covid-19. Potenziata anche l’App immuni anche se non sarà obbligatoria. Ecco i cinque punti.

1 – Mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale, promuovere le misure per il distanziamento sociale, promuovere l’uso degli strumenti per il distanziamento fino a quando sarà disponibile una terapia e/o un vaccino.

2 – Rinforzare le strutture sanitarie sul territorio come arma principale contro il virus. Il Governo sta sollecitando una rinnovata integrazioni tra le politiche sanitarie e sociale, con particolare attenzioni a case di cura, dove si è verificata purtroppo un’esplosione incontrollata dei contagi specialmente in alcune aree del paese.

3 – Intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid-Hospital per la gestione dei paziente. La presenza di strutture dedicate al Covid-19 riduce notevolmente il rischio dei contagi per gli operatori sanitari ma anche per i pazienti.

4 – Uso corretto dei test molecolari come il tampone, che oggi sono l’unico strumento per verificare la positività del virus, e quello sierologici, come analisi del sangue. Utile strumento al fine di predisporre un piano nazionale per fotografare la situazione epidemiologica è lo studio di sieroprevalenza: per svolgerlo sono stati richiesti al Commissario Arcuri kit per 150mila test.

5 – Rafforzamento di strategia di mappatura dei contatti sospetti. ‘Contact tracing’ e tele assistenza con l’utilizzo di nuove tecnologie. Isolamento e riconoscimento dei nuovi contagi fondamentali per evitare nuovi focolai. L’APP immuni verrà offerta su base volontaria e non obbligatoria, chi non vorrà utilizzarla non subirà limite di movimenti.

La Redazione