Gigi D’Alessio: “Sarà bellissimo, ma adesso non è il momento del calcio”

Una città che vive in simbiosi c on il suo stadio, la sua squadra di calcio, la sua maglia. Eppure, in qiuesto momento, la mancanza che si sente di quel pallone a centrocampo che scivola sull’ erba di Fuorigrotta, non avviluppa e prende l’animo dei napoletani. Insomma, il calcio, non “riesce” a mancare veramente. Gigi D’Alessio dice a Il Mattino: «In questo momento, ogni tifoso, ogni sportivo, e non parlo solo di calcio e di Napoli, è preoccupato per la propria salute e quella di tutti. Ci siamo trovati all’improvviso a dover difendere le nostre vite da un maledetto virus. In questo clima la cosa più naturale è stringerci nelle nostre case con le nostre famiglie ed è naturale che i pensieri siano concentrati su queste priorità. Stiamo combattendo una grande battaglia. Sarà bellissimo tornare a parlare di calcio, della prossima partita e delle formazioni in campo. Così come sarà una grande festa poter tornare a cantare dal vivo con il mio pubblico davanti. Sarà il segno che questo incubo è finito. Ma ora è il momento di non mollare mai, come nella mia canzone».