F. Montervino: “La promozione in A con il Napoli per me fu come un terzo scudetto”

Una delle bandiere del Napoli nell’era De Laurentiis Francesco Montervino ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello. “La leggenda dice che io comprai i palloni, ma in realtà comprai mutande e pantaloncini. Arrivammo a Paestum che non c’era nulla, mandai Salvatore Carmando in un negozio di fronte l’Hotel Ariston. Promozione in Serie A? Per me quello è stato il 3° scudetto, tantissime persone in piazza al nostro arrivo da Genova. Arrivammo a mezzanotte a Capodichino e riuscimmo ad uscirne alle 3 del mattino, andammo nelle principali piazze di Napoli con migliaia di persone che tifavano per noi. Ho visto squadre che hanno festeggiato lo scudetto con 200 persone in piazza, noi siamo andati in A con 200 mila persone”.