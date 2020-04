Diritti TV: ci sarebbe la proroga ma limitata

In assemblea, terrà banco anche la questione diritti tv. Come ormai noto, Sky, Dazn e Img hanno chiesto una dilazione per il pagamento dell’ultima rata, in scadenza ai primi di maggio. L’orientamento della serie A è di venire loro incontro, ma limitando la proroga. A breve, infatti, si capirà anche se e quando ricomincerà il campionato. Ma le televisioni insistono pure per ottenere uno sconto, a prescindere dal fatto che si ritorni in campo. E’ vero che qualche club si oppone, ma alla fine dovrebbe essere accettata anche questa richiesta. Ancora da stabilire, invece, dove verrà applicato: ultima ipotesi, parte in questa stagione e parte nella prossima. A patto però che le tv garantiscano impegno e sostegno anche per il triennio 2021/24. Fon te: CdS