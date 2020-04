Da domani via ai tamponi per tutti i calciatori azzurri

Solo il primo dei tamponi previsti, perché lo staff medico ha previsto tre test da qui al 4 maggio. A distanza di quattro giorni l’uno dall’altro. Tamponi non solo per i giocatori della rosa, ma anche per Rino Gattuso e i suoi collaboratori: nella riunione di ieri mattina è stato definito l’elenco di chi – salvo dietrofront non improbabili – dal 4 maggio si ritroverà a Castel Volturno nel maxi-ritiro.

Il club in serata, in una nota, fa sapere che al momento non è ancora previsto il rimborso né degli abbonamenti né per i biglietti della gara di Coppa Italia con l’Inter. Fonte: Il Mattino