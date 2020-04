Cibo per il suo quartiere: il cuore d’oro del Pocho Lavezzi

La pandemia dovuta al Coronavirus ha raggiunto da un po’ anche il Sudamerica. La situazione, dal punto di vista economico, non è affatto rassicurante in alcune zone del continente “latino”. Anche in Argentina. Allora è la solidarietà tra le persone a poter dare una mano. Ed i calciatori rispondono presente. E’ il caso dell’ ex azzurro Lavezzi che, avendo appreso, attraverso un un gruppo WhatsApp che molti dei suoi amici e vicini di Santa Fe di Villa Gobernador Gálvez si trovano in difficoltà a causa della quarantena, ha deciso di dare loro una mano e ha donato cinque milioni di pesos (circa 70mila euro) in cibo alle persone della città dove è nato. Il Pocho ha chiamato direttamente il centro di distribuzione alimentare. «Mercoledì Ezequiel mi ha chiamato e ha detto che voleva dare una mano alla gente del quartiere. Lo rendiamo pubblico perché non vogliamo che ci siano strumentalizzazioni politiche» ha spiegato Diego Lavezzi, agente del Pocho. E così ha comprato 7.500 buste spese, con olio, noodles, riso, biscotti, latte in polvere, zucchero, passata di pomodoro. Il calciatore resta ancora uno dei campioni più amati dai tifosi del Napoli.

Il Mattino