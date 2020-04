CALCIO FEMMINILE – Il costo del protocollo è insostenibile per molti club

Il protocollo emanato la scorsa settimana dalla Figc, sarà discusso oggi in Lega in conference-call e poi si prenderà una decisione sul futuro del calcio, ma per quanto concerne il movimento femminile la situazione è molto delicata. I costi sono molto elevati e già il Pink Sport Bari e il Tavagnacco hanno fatto intendere che sarà difficile poterlo applicare. Senza dimenticare altri due aspetti, l’impossibilità di giocare al Nord-Italia e la disparità tra la serie A e la B. Due sono le strade, venire incontro ai club sui costi, oppure in alternativa bloccare tutto e rinviare a Settembre l’inizio della prossima stagione, anche se qui ci sono i problemi dei contratti e la prossima Champions League.

La Redazione