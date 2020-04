Bianchi: “I medici hanno sconfessato il protocollo, difficile uscire da questo pasticcio”

Il giornalista Fulvio Bianchi in un suo articolo su Repubblica ha commentato il momento del nostro campionato, in vista dell’assemblea di Lega che si terrà oggi: “Molti club chiedono garanzie alla Figc, moltissimi medici sociali hanno sconfessato il protocollo della commissione voluta da Gravina e guidata dal professor Zeppilli. Non è applicabile, hanno detto. D’altronde, a rischiare (penalmente) sono loro e con loro anche gli amministratori delegati dei club. Basta ricordare il caso Astori. Inoltre, c’è il problema dei tamponi: dove sono? I calciatori, saggiamente, non vogliono passare per privilegiati. Anche lo stesso Spadafora si è stupito che nella commissione Figc non ci fosse nessuno della Fmsi, la Federazione medici sportivi riconosciuta dal Coni e diretta, con mano ferma, da Maurizio Casasco. Sempre più complicato uscire da questo pasticcio”.