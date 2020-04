Si lavora per la ripresa: Intanto spuntano le date delle Coppe Europee

SERIE A E CHAMPIONS

Oggi un consiglio di Lega di Serie A. Domani l’assemblea con il confronto tra i presidenti per discutere sulla ripresa (e sul calendario) e su un’altra tematica spinosa legata ai diritti tv. Una riunione, quella di domani, che si prevede calda perché ci sarà ancora da trovare una posizione univoca (o di maggioranza più netta) sulla ripartenza del campionato visto che finora la Lega A è stata divisa tra il gruppo di presidenti che hanno spinto per riprendere i campionati, tra i quali soprattutto Lotito e De Laurentiis, e quelli invece che si sono mostrati contrari tra i quali Cellino.

Mercoledì il ministro Spadafora incontrerà in videoconferenza i vertici Figc e delle altre componenti del calcio per una decisione sul riavvio degli allenamenti. Tre giorni decisivi anche per l’Uefa. Domani la videoconferenza con i segretari generali delle Federazioni, mercoledì quella con l’Eca e le Leghe, giovedì il Comitato esecutivo. L’argomento sarà la ripresa delle coppe europee, l’ipotesi dell’Uefa è di chiudere tutto in tre settimane: gli ottavi si giocherebbero il 7 e l’8 agosto, i quarti dall’11 al 15, le semifinali dal 18 al 22, la finale il 29 a Istanbul (porte chiuse). Fonte: Il Mattino