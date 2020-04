TV LUNA – Milik-Juventus, il Napoli mostrerà i muscoli

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino, sul mercato dei partenopei. “Milik-Juventus? Confermo che da tempo il polacco ha un accordo con il club bianconero, ingaggio e durata del contratto, ma c’è un ostacolo che si chiama Napoli. Mi spiego meglio, nei contratti la società azzurra ha in essere che qualsiasi trattativa devi prima trattare con il club di De Laurentiis. Ho letto di contropartite tecniche, ma non verranno accettati, solo bonifico, quindi il Napoli mostra i muscoli, al di là della controparte. Ovviamente si rischia di andare al braccio di ferro. In caso di addio del polacco, posso dire che si stanno già muovendo e non è un mistero che piace Azmoun, però non mancano le alternative”.

La Redazione