Sacchi e la telefonata con Maradona: “Mi chiese di andare a Napoli…”

Che Diego Maradona avesse un “debole” per il Sacchi allenatore è risaputo. Il Pibe provò anche a convincerlo a venire a Napoli, nel capoluogo campano la cosa è nota. Lo stesso Arrigo Sacchi oggi lo conferma durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport facendo riferimento ad una telefonata tra lui e Diego: “Dico la verità, per un solo giocatore avrei fatto uno strappo alla regola“. L’ex tecnico si riferisce a Maradona: “Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. “Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0…”.

“E’ vero, Diego – gli risposi – ma quando tu non ci sei come facciamo?”. La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all’aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano”.