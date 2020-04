Oggi consiglio direttivo straordinario Aic con il nodo”ex positivi”!

L’Aic oggi analizzerà il protocollo elaborato dalla Commissione Medico Scientifica Federale nel corso di un consiglio direttivo appositamente convocato. E’ chiaro che in questo momento di grande incertezza sulla ripartenza della Serie B e soprattutto della Serie C, le direttive interessano soprattutto i rappresentanti della Serie A. Perché è la massima categoria la prima che prenderà il via. Lo vogliono i calciatori che hanno interesse (dal punto di vista economico) a non prolungare oltre il periodo di inattività. La conferma ieri è arrivata da Castrovilli, Acerbi e dai giocatori della Roma. Se la stagione si concluderà sarà più facile discutere al ribasso dei tagli agli stipendi e pensare in maniera concreta a un fondo che possa aiutare soprattutto le categorie inferiori, un’idea che Tommasi e i suoi uomini hanno messo sul tavolo già da settimane. Collegato oggi ci sarà il professor Walter Della Frera che è il medico nominato dall’Aic all’interno della Commissione Medico Scientifica Federale: toccherà a lui spiegare nei dettagli il protocollo, gli esami che toccheranno a coloro che non sono entrati in contatto con il virus e a quelli che invece sono risultati positivi.

La Redazione