Per la difesa del Napoli spunta il nome di un centrale Viola

Uno degli obiettivi della difesa del Napoli è Pezzella della Fiorentina. Il centrale classe 1991 non sembra intenzionato a rinnovare (scadenza 2022) con la Viola. Motivo per cui Giuntoli potrebbe tentare il giocatore, che arriverebbe a Castel Volturno come possibile sostituto di Koulibaly. Il senegalese potrebbe essere il “sacrificabile” per far cassa e completare la rifondazione sul mercato azzurro.