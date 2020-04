Spadafora: “Ripresa il 4 maggio? Non voglio illudere nessuno, il mio auspicio…”

Il Ministro dello Sport, Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della possibilità di riprendere gli allenamenti all’inizio di maggio: “Data del 4 maggio? Nessuna certezza per il campionato. Riprendere gli allenamenti riprenderanno nel calcio, ma anche negli altri sport, ma nessuno si deve illudere di ripartire a breve. Valuterò con molta attenzione, il mio auspicio è quello che si possa riprendere, ma questo non deve comunque dare l’illusione che si faccia poi partire automaticamente il campionato. Gli allenamenti servono per permettere agli atleti di farsi trovare pronti qualora si desse il via libera per le manifestazioni agonistiche. Se prima non capiamo se esistono le condizioni di ripartenza per il Paese, non possiamo pensare di riaprire il calcio”.