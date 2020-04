Meret dalla panchina al rinnovo, ecco la strategia del Napoli

Prima di questa sosta forzata a Napoli si era creato il caso di Alex Meret, importante investimento, ma dall’arrivo di Gattuso, spesso relegato in panchina. Secondo le pagine di Repubblica, però il club azzurro, non solo non lo vuole vendere in estate, ma anzi ha deciso di blindarlo fino al 2024. La titolarità di Ospina in un primo momento aveva fatto presagire scelte particolari da parte del mister degli azzurri, ma Gattuso ha sempre motivato per questioni tecniche però per il futuro punterà con decisione sull’ex portiere di Udinese e Spal. Il 2021 sarà l’anno degli Europei e Meret se li vorrà giocare con la maglia del Napoli, con il rinnovo si chiuderebbe definitivamente il cerchio.

La Redazione