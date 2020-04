Juventus, Chelsea e Tottenham su Milik. I tre club hanno una cosa in comune

Arek Milik ormai è quasi certo che in estate lascerà il Napoli, non rinnoverà e non si vorrà ripetere la situazione avuta con Mertens e Callejon di arrivare alla scadenza del contratto. Le pagine odierne di Tuttosport parlano di ben tre squadre sul calciatore polacco: Juventus, Chelsea e Tottenham. Tutte queste squadre hanno una cosa in comune, vogliono proporre scambi. I bianconeri metterebbero sul piatto Bernardeschi, i “blues” Boga, calciatore che il club azzurro segue da molti mesi, mentre la compagine allenata da Mourinho propongono Lucas Moura. Per i partenopei c’è solo l’imbarazzo della scelta.

La Redazione