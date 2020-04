In tutta Europa saranno 3754 gare da disputare in un anno

Sono 10 partite al giorno in media per oltre un anno. In Europa si giocherà sempre: 3.754 gare tre i cinque campionati top europei e le coppe. In media, e per la precisione, sono 10,2 partite al giorno, che determineranno l’assegnazione di ben 34 trofei. Fonte: CdS

Fonte: CdS