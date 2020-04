Diaconale: “Malagò dovrebbe preoccuparsi della ripresa dello sport”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ecco le sue parole: “Parole di Malagò? Molte persone chiedono di non assegnare lo scudetto, ma non è quello il problema, ma quale futuro aspetterebbe l’aspetto economico-sociale. Non so se Malagò voglia mettere le mani sul mondo del calcio, ma so che come presidente CONI dovrebbe preoccuparsi di dare indicazioni su come vorrebbe la ripresa complessiva del mondo dello sport. Troppa politica? Sicuramente la politica poi si intreccia profondamente con le nostre vicende, non ci inventiamo niente. Molti usano quest’emergenza per scopi politici, il che – anche se umano – andrebbe quantomeno contenuto e ridimensionato. I calendari possono essere studiati, il problema di giocare in estate non esiste. La priorità è quella di salvare un settore economico che rischia il tracollo. Ogni società deve essere in grado di poter porre fine ad ogni problematica. Cellino? L’ho sentito per gli auguri di immediata guarigione pur continuando a non condividere la sua posizione. Se dice di essere positivo e per questo il calcio si deve fermare, gli ho detto “Chi sei? Il marchese del grillo?”. Bloccare diretta Instagram di Balotelli? Essendo responsabile della comunicazione, più si comunica meglio è. Il rapporto che abbiamo con Ciro Immobile è squisito”.