CORONAVIRUS – Zero tra contagi e deceduti in Campania

In attesa dei dati nazionali, attraverso il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in Campania si comincia a vedere una luce in fondo al tunnel per la pandemia Coronavirus. Secondo gli aggiornamenti di questa mattina, attraverso il sito de ilmattino, alle ore 11,00, il numero tra contagi e deceduti sono arrivati allo zero, soprattutto è il quarto giorno di fila. I clinicamente guariti sono 42 nelle ultime 24 ore. Insomma siamo sulla strada giusta