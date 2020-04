COPPA ITALIA – Due le ipotesi per Napoli-Inter

Secondo le pagine odierne de “Il Corriere della Sera” ci sono due ipotesi per quanto riguarda le date per le sfide di Coppa Italia Napoli-Inter e Juventus-Milan. La prima è: 27 e 28 Maggio con possibile finale il 29 Luglio. Il 31 Maggio la giornata 27. La seconda ipotesi è il 21 Luglio, mentre le coppe internazionali tutto il mese di Agosto e si giocherebbero ogni settimana, con la formula della gara secca dai quarti in poi di Champions ed Europa League. Insomma una formula non stop per un’estate all’insegna del calcio.

La Redazione