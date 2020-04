Chiariello: “Se Milik va alla Juve non è un problema, lo sarebbe se…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Voglio focalizzare le parole di Sarri correlate al mercato del Napoli. In particolare di Milik alla Juve. Sarri può permettersi di dire quello che sta dicendo senza perderci la faccia? Un allenatore o un calciatore sono sul mercato ogni anno che possono lavorare in base alle offerte ed alle richieste. Quando si realizza un trasferimento è normale che ciò accada. Ma la cosa cambia quando in una squadra in particolare ti ergi a simbolo. Rivera simbolo del Milan, Mazzola simbolo dell’Inter, avrebbero mai fatto uno scambio? Totti alla Juve, sarebbe mai potuto andare? No. Quando Figo andò dal Barcellona al Real, successe un delirio. Quando tu Higuain insulti la Juventus tramite tuo fratello Nicola. Balli sotto la Curva B e poi scappi di notte a fare le visite mediche, sei un traditore. Quando sei Sarri e ti riempi la bocca di tante belle parole per i tifosi del Napoli e contro la Juve. Diventando capo rivoluzione, oggi diventi gobbo e fiero di esserlo? No. Se Milik va alla Juve non è un problema, lo sarebbe se ci andasse Koulibaly che è un simbolo per Napoli”.