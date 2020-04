Chiariello: “E’ la settimana decisiva, è il momento delle decisioni finali”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “E’ la settimana decisiva, i giochi sono fatti. Adesso è il momento delle decisioni finali, anche se il calendario lo detta il Coronavirus, le scelte vanno fatte oggi per domani. Il 4 Maggio è la data che segna la ripartenza degli allenamenti e quando c’è qualcuno come Ricciardi, che dice che gli allenamenti sono più pericolosi delle partite, dovrebbe sapere che c’è un piano molto attento per ripartire. Nessun contatto fisico per la prima settimana: in campo, a tavola, in sala, in riunione e sempre a piccoli gruppi. Dopo la prima settimana ci saranno esami sierologici, mantenendo le stesse precauzioni fino ad arrivare a contatti di gruppo. Questo fa sì che il calcio riparta con gradualità, in quella bolla necessaria, ma riparte. Senza il Governo nulla si può fare, ma poi le Federazioni europee daranno il via”.