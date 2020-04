Champions da terminare ad agosto: le date per Juventus e Napoli

Le ipotesi sono molteplici. Campionati e coppe in parallelo? Prima l’uno poi le altre? L’unica cosa che appare quasi certa è che ci sarà calcio a porte chiuse in un’ estate “bollente”. Il quotidiano Tuttosport prova ad anticipare le possibili date per terminare le competizioni europee, quella che la UEFA presenterà nel corso degli incontri previsti nei prossimi giorni. Per la Champions il quadro prevede la ripartenza con il ritorno degli ottavi di finale mancanti, tra cui anche Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, in data 7-8 agosto. I quarti previsti con andata l’11-12 agosto e il ritorno 14-15 agosto; le semifinali con andata il 18-19 e il ritorno 21-22 agosto e la finalissima a Istanbul il 29 con il chiaro intento di non superare il limite invalicabile di agosto. Chiaramente ciò comporterebbe uno slittamento dell’inizio anche della prossima competizione, che dovrebbe essere fissata al 20 ottobre, un mese dopo il consueto inizio della fase a gironi.