Il Calcio è pronto a ripartire seguendo un rigido, ma necessario, protocollo

IL PROTOCOLLO FIGC

Il primo passaggio è stato la consegna del protocollo sanitario di garanzia. Redatto dalla commissione medico-scientifica della Figc ai ministri dello Sport e della Salute, Spadafora e Speranza. Con le indicazioni per la ripresa degli allenamenti. Screening quotidiani, sanificazioni ambientali, distanza sociale obbligatoria nei ritiri super blindati.

Si fa riferimento al «gruppo squadra» che dovrà essere identificato e convocato 3-4 giorni prima della ripresa per le procedure di screening iniziale (visita clinica, tamponi, test sierologici). Per poi proseguire il lavoro in quello che viene definito un «ritiro permanente». L’allenamento nella prima settimana andrà limitato alle sedute atletiche e di tecnica individuale disponendo i calciatori a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro e in gruppi poco numerosi. Nella fase successiva si procederà ad una progressione del lavoro tecnico, inserendo esercizi specifici e di gruppo fino alle simulazioni delle fasi di gioco. Fonte: Il Mattino