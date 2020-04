CALCIO FEMMINILE – L. Capucci (dif. Inter): “Il ritorno in A, il giorno più bello a livello sportivo”

Nel corso di Inter tv è stata intervistata il difensore della squadra nerazzurra di mister Sorbi Laura Capucci sul momento della compagine lombarda e sulla pandemia.

“Io sono qui con la mia famiglia, viviamo a Segrate, sto bene, stiamo tutti bene e siamo fortunati. Mi alleno, studio, guardo serie tv. Un pò monotona la giornata però non ci si annoia dai. Mi manca tanto giocare giocare all’aria aperta, adesso che ci sono anche delle giornate soleggiate. Mi mancano le mie compagne, mi manca tutto. Io mi alleno in videochiamata con delle mie amiche. Loro mi seguono, facciamo gli esercizi dati dal preparatore dell’Inter ma ne inventiamo anche di nuovi. Faccio Scienze dell’Organizzazione alla Bicocca. Sto studiando per gli esami di Giugno e Luglio. In questi giorni sono meno invogliata a studiare però a differenza del solito ho anche molto più tempo, inoltre le lezioni sono registrate e le posso vedere quando voglio. Sono appassionata di cinema e serie tv. In questi giorni ho visto ovviamente “La Casa di Carta”, poi ora sto vedendo “Elite” e “Le regole del delitto perfetto. L’anno scorso la promozione è stato un ricordo che rimarrà indimenticabile. Sono state una serie di emozioni durante tutto l’arco dell’anno, partita dopo partita e poi il record di vittorie. Il giorno della promozione in Serie A è stata un’emozione che non dimenticherò mai!. Mi ricordo che quando ero piccola ero andata a fare un campus estivo dove le femmine giocavano a pallavolo e i maschi a calcio ed io invece di giocare a pallavolo preferivo giocare a calcio! Da li infatti, ricordo che l’anno seguente mi sono iscritta ad una scuola calcio e poi è nato tutto. Devo dire che questo momento mi sta insegnando tanto e soprattutto mi sto dedicando a tutte quelle cose che prima non facevo. Ad esempio aiuto molto di più in casa, aiuto mia mamma a stirare, faccio lavatrici. Ho anche imparato a cucinare! Prima facevo solo la pasta con sughi pronti mentre ora, insieme a mia sorella, decidiamo un menù diverso e lo prepariamo. Da mia mamma sto imparando a fare la pasta fatta in casa, non ho ancora imparato del tutto, ma mi piace molto poter fare cose così!”

Fonte: Foto internazionale Milano