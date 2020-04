AIC: “La volontà è quella di riprendere, senza apparire come privilegiati”

L’AIC ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alla possibile ripresa degli allenamenti: “La volontà dei calciatori e delle calciatrici è, e sarà sempre, quella di tornare al più presto in campo. Con le più ampie garanzie di sicurezza per tutti gli addetti ai lavori. Un aspetto, molto sentito dall’intero Consiglio, riguarda l’attuale contesto del Paese. Che, seppur con intensità diversa da regione a regione, è ancora in una fase emergenziale. La volontà di tutti gli atleti e le atlete è di poter tornare a svolgere il proprio lavoro. Così come tante altre categorie professionali, senza apparire privilegiati o usufruire di corsie preferenziali sui controlli medico sanitari”.

“L’esigenza e la volontà di tornare ad allenarsi e poter ricominciare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza rischia di dover superare lo scoglio strutturale di buona parte delle realtà professionistiche. L’auspicio è di poter avere il più alto numero di società in grado di ripartire. Qualora le condizioni generali del Paese lo permettano. Dimostrazione della buona gestione economica da ripartire tra assistenza agli associati e continuità dell’associazione”.