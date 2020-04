In un anno prepariamoci ad assegnare ben 34 trofei

TUTTO (O QUASI) x 2

C’è un’altra piccola verità con cui dovremo fare i conti. La prima stagione p.C. (post Coronavirus) avrà la prolunga e sarà frenetica, volubile, fragile ed esposta allo schiaffo di un destino in agguato, ma anche – perché no – più interessante, imprevedibile, incerta e dispensatrice generosa di trofei come non è mai successo. Moltiplicheremo tutto per due, o quasi. Solo in Italia, nel nostro giardinetto, ci dovremo preparare ad assegnare due scudetti, due Coppa Italia, una Supercoppa in Italia.

Allargando l’orizzonte in Europa ecco due Champions e due Europa League, una coppa del mondo per club, una Supercoppa Uefa, più tutti i titoli e relative coppe nazionali. Totale 34 trofei. Il che significa: 34 vincitori. Il che potrebbe voler dire che in un anno vedremo alzare un trofeo alla media di uno ogni dieci giorni. Come succedeva in spiaggia da bambini, quando si cominciava a giocare alla mattina e all’ora di cena si erano disputati un paio di Mondiali, quattro Europei, sette finali di Coppa dei Campioni e una decina di noi contro il Resto del Mondo. Fonte: CdS