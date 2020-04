Tamponi, app per controllo e occhio particolare al cuore dei calciatori

Ricominciare ad allenarsi, sì, ma come? Come si valuteranno e terranno sotto controllo le condizioni di salute dei calciatori? Dapprima i tamponi (2 in 24 ore e da reperire con partnership commerciali o comprandoli privatamente) e poi i test sierologici. Che verranno ripetuti al termine della prima settimana di clausura. L’ultima parte è un addendum in cui si sottolineano i rischi per il cuore. Il 25% dei casi ha riportato miocardite acuta. Inoltre l’uso di clorochina, il farmaco usato per contrastare il Covid-19, ha alte percentuali di cardiotossicità: gravi aritmie acute. La seconda parte, 19 pagine, specifica tutti i comportamenti che dovranno essere tenuti durante gli allenamenti. Due settimane con la terza facoltativa. E poi l’app Immuni per controllare tutti. Nel rispetto della privacy, sia chiaro.

Fonte: Il Mattino