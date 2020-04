Il Ministro Spadafora è orientato per la ripresa degli allenamenti

Il 4 maggio può essere la data utile per la ripresa ma ora serve subito chiarezza

La Figc ha presentato il Protocollo medico per l’ok agli allenamenti Spadafora potrebbe dare il via libera ai primi test dal 24 o 27 aprile.

E’ cominciata la grande attesa. Come previsto. Infatti, ieri pomeriggio la Figc ha inviato ai ministri di Salute e Sport, Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, il protocollo contenente le linee guida per la ripresa in sicurezza degli allenamenti. L’attesa, evidentemente, riguarda la sua validazione. Perché si tratterebbe del primo passo verso un’effettiva ripresa dell’attività. I primi riscontri, peraltro, sarebbero positivi, nel senso che ad una prima verifica il protocollo viene considerato ben fatto.

Verrà fatta un’analisi più profonda, da cui potrebbe anche emergere la necessità di qualche correzione. Ciò che più conta, però, è che Spadafora sarebbe ormai orientato a dare il via libera: prima a test e controlli individuali, a partire dal 24 o dal 27 aprile, e poi agli allenamenti veri e propri, inizialmente a piccoli gruppi, dal 4 maggio. E allora chissà che non lo comunichi già mercoledì, giorno in cui il Ministro dello sport ha convocato per una conference call tutte le componenti federali (da Gravina alle Leghe, dai calciatori agli allenatori, fino ad arrivare agli arbitri) e il presidente dei medici sportivi Casasco. Fonte: CdS