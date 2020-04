Serie A -Sei settimane di passione, si giocherà sempre di sera

Un calcio mai visto prima, un campionato in provetta. La Serie A reinventa se stessa per riuscire a portare a termine questa stagione. E anche i tifosi dovranno prepararsi ad uno spettacolo inedito. Decisamente più freddo. Distaccato. Ma d’altronde quando si è in equilibrio su un filo si bada poco al contorno. È già uno show che il pallone rotoli di nuovo. Qualcuno l’ha definito una sorta di mondiale. Già, ma forse solo perché si giocherà d’estate. Sempre e solo di sera. Tre partite a settimana. Lavoro straordinario per il Giudice sportivo che dovrà decidere in tempi rapidissimi (24 ore al massimo). Sei settimane e mezzo di passione per sapere chi vincerà uno scudetto unico. O meglio inedito. Di certo perderà la sua essenza: il calore. Fonte: IL Mattino