Puntuale la risposta di Maradona a Ferrara: “Mio fedele amico”

Caro amico ti scrivo, anzi, ti rispondo. Non ha tardato ad arrivare il messaggio di condivisione del Pibe (ieri, su Instagram) diretto a “#JeStoVicinoaTe – Uniti per Napoli”, iniziativa promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. In particolare, fra le svariate “maglie del cuore” messe all’asta già da mercoledì 15 da tanti calciatori napoletani (per l’acquisto di beni di prima necessità da destinare a famiglie bisognose), figura quella speciale di cui Diego Armando Maradona fece omaggio a Ciro Ferrara in occasione del debutto in Nazionale del difensore napoletano proprio contro l’Albiceleste (10 giugno 1987 a Zurigo, finì 3-1 per gli azzurri ma con gol di Diego). Ebbene, sino a ieri la casacca indossata da Maradona aveva totalizzato la significativa quota di 16mila euro, con offerte provenienti da tutto il mondo (asta aperta sino al 24 aprile), fra cui Stati Uniti, Giappone, Cina, Francia etc, mentre si è arrivati ad oltre 32mila euro nel complesso delle varie aste. “Caro Ciro, amico e compagno fedele – ecco il puntuale post di Diego, sempre partecipe delle vicende partenopee – ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa, adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je Sto Vicino A Te! E a tutti voi, insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara”.