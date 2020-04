Muro: “Ho visto una grande crescita di Di Lorenzo, giocatore eccezionale”

Ciro Muro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ecco le sue parole: “Le squadre sono ferme da più di un mese, anche se continuano ad allenarsi a casa. Avranno a disposizione, come dicono, 2 o 3 settimane per prepararsi alla ripresa della stagione. Vedremo come reagiranno Lazio e Juve. Si parla di fare 5 sostituzioni a partita ed è chiaro che i bianconeri saranno avvantaggiati. Spero che vada avanti la Lazio, ho giocato lì ed è una squadra alla quale sono molto legato. Gattuso è arrivato con le sue idee. La squadra sotto la guida di Sarri conosceva tutto a memoria, poi con Ancelotti è cambiato il sistema di gioco. Preferiva il 4-4-2, nelle coppe preferiva il 3-5-2. Gattuso ha capito la situazione, ha rimesso i giocatori nelle posizioni più incline alle loro caratteriste, in quei ruoli che avevano fatto divertire la gente. La sua grinta e la sua esperienza da giocatore. Eh, ce ne sono parecchi! Il Napoli ha un patrimonio enorme, sono tutti importanti in questo momento. Ho visto una grande crescita di Giovanni Di Lorenzo, un ragazzo eccezionale che mi ha impressionato. Mancini dovrebbe dare una bell’attenzione a questo ragazzo. Koulibaly e Allan non li toccherei. Non lascerei partire nessuno dei tre. Non so se rimarrà Mertens, poi arriverà anche Petagna. Bisogna tener conto anche delle casse del Napoli”.