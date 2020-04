Massimo Pavan: “Juventus-Milan al San Paolo? A Napoli non sono neutrali”

In un momento dove il calcio dovrebbe essere più unito per sconfiggere la pandemia Covid-19, purtroppo le polemiche non mancano. Ad accendere la miccia è il direttore di tuttojuventus.com Massimo Pavan con il suo editoriale. “Pensavo nella mia vita di averle sentite tutte, ma questa di giocare al San Paolo Juventus-Milan ritorno di Coppa Italia è il massimo. A questo punto meglio Catania o Palermo, a Napoli non sono imparziali, anche se preferirei a porte aperte, in caso contrario meglio lo Stadium”.

