Juventus/Napoli, intrecci di mercato: non solo Milik

Il calcio giocato è fermo, il mercato, invece, ed i suoi rumors non si fermano mai. E i nomi si intrecciano ai profili e alle squadre. Juventus e Napoli “condividono” una rivalità storica e ultimamente anche intrecci di mercato. L’attaccante azzurro, Arek Milik, per esempio, è accostato ai bianconeri, visto che non è proprio semplicissimo arrivare a Mauro Icardi. Ma, stando a quanto riferisce la redazione Rai che si occupa di mercato, da Torino si monitorano anche con molta attenzione le situazioni in evoluzione di altri due azzurri: Dries Mertens e Allan. In questo senso da segnalare anche il gradimento del Napoli per lo juventino Federico Bernardeschi.