Il Napoli sta cercando di fare delle “scorte” di test per il Covid-19

Si mettono a punto le idee e le misure che teoricamente, in attesa delle decisioni del governo anche e soprattutto in virtù della valutazione del protocollo di sicurezza studiato dalla Commissione medico-scientifica della Federcalcio, diventeranno problemi pratici dopo il 4 maggio. Il primo step, imprescindibile, sarà ovviamente assicurarsi i kit per i test rapidi Covid-19 che si aggiungeranno a tutti gli altri esami richiesti: il Napoli, come tutti i club di Serie A, sta lavorando per ottenerli in quantità tali da poter sottoporre i giocatori e gli staff ai controlli ogni tre giorni. Il primo, dicevamo, alla vigilia del ritorno in strada, cioè al centro sportivo di Castel Volturno: in casa.

La Redazione