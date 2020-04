Il caso biglietti e abbonamenti.Tensione per i rimborsi   tra 10 club e 195.000 tifosi

Il Codacons promette battaglia e una maxi class-action (per conto di migliaia di utenti danneggiati) per i biglietti e gli abbonamenti non rimborsati dalle società di calcio durante l’emergenza Covid-19.

La mancanza, in Lega calcio, di una comune linea di politica commerciale è ancora più visibile sul tema dei rimborsi (in caso di match a porte chiuse).

Il 50% della massima serie (10 club su 20) non presenta condizioni particolarmente favorevoli nei confronti dei propri tifosi. Nello specifico le squadre che non prevedono alcuna tipologia di ristorno per supporter sono l’Atalanta, il Brescia, il Genoa, l’Inter, i campioni d’Italia della Juventus, il Lecce, la Roma, la Sampdoria, la Spal e l’Udinese. Un pool di squadre “integraliste” che intercetta un universo di 194.870 supporter (su un totale di oltre 356.000). Fonte: CdS