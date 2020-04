DIFESA – De Laurentiis non farà sconti per il gigante K2

Discutere sul piano tecnico Kalidou Koulibaly sarebbe illogico, visto la crescita tecnica del difensore senegalese, ma prima di questa sosta forzata, il suo rendimento non era stato dei migliori, anzi. Molto spesso K2 ha disputato partite al di sotto della media, dall’autogol alla Juventus, agli svarioni contro Parma, Bologna e Lecce al San Paolo, però ha sempre un ottimo mercato. Secondo il Corriere dello Sport, piace come sempre al Psg, alle due squadre di Manchester e al Real Madrid. Il presidente De Laurentiis però è caparbio e chiede sempre per il buon Kalidou 100 milioni, non un euro in meno, perchè è il mercato e non si fanno sconti. In attesa di tornare in campo, dove il calciatore senegalese, vuole rimettersi in discussione e confermare di essere uno dei migliori nel suo ruolo per salvare in parte la stagione.

La Redazione