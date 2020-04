Il percorso per uscire al meglio dalla pandemia Covid-19, sta procedendo per il verso giusto e anche i dati di oggi sono confortanti. Per quanto concerne i deceduti in totale 433 nelle ultime 24 ore, 98 persone in meno in terapie intensiva, mentre i pazienti guariti 2128 unità. Si sta avvicinando sempre più la data del 4 Maggio e la fase 2 non sembra più un miraggio.

La Redazione