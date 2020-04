A Napoli per il terzo giorno di fila, come riporta il sito del sito de “il Mattino”, verso le ore 11,00, il numero dei decessi arriva allo zero, mentre i positivi in tutto sono solo tre. Bene anche i guariti che sono 131, 40 unità in più nelle ultime 24 ore. Infine sono 43 i clinicamente guariti. Infine gli asintomatici in tutto sono 141, numero invariato rispetto a ieri. In attesa dei dati nazionali, buone notizie da Napoli.

La Redazione