Continua il pressing dell’Everton di Ancelotti per Allan

La stagione di Allan al Napoli è stata per lo meno movimentata, dall’ammutinamento con litigio negli spogliatoi con Edo De Laurentiis, ai rapporti non idilliaci con Gennaro Gattuso. Il brasiliano certamente ha mostrato non il lato migliore del suo repertorio e tutto iniziò dalla mancata cessione al Psg. Il club transalpino gli offrì un mega ingaggio, secondo il CdS, ma la società di De Laurentiis disse di no e da quel momento l’ex Udinese tenne e non poco il muso. Ora sullo sfondo c’è sempre l’Everton di Ancelotti, i londinesi già ci avevano provato a Gennaio, ma senza risultati. Il Napoli chiede 60 milioni per cederlo definitivamente, come per Koulibaly, niente sconti anche per Allan.

La Redazione